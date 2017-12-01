Human rights: Чиновники в Украине - гомофобы

Уровень гомофобии у чиновников в Украине остается достаточно высоким, заявила представитель международной правозащитной организации Human rights watch в Украине Татьяна Купе.

"Вызывает озабоченность тот факт, что уровень гомофобии, трансфобии у украинских чиновников остается достаточно высоким", - сказала она во время презентации Всемирного доклада Human rights watch за 2017 в Киеве.

В то же время в организации отметили, что с 2014 года украинское правительство ввело ряд прогрессивных процедур в поддержку лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров.

Тем не менее, сильные анти-ЛГБТ настроения и далее наблюдаются среди высокопоставленных чиновников и общественности.

В докладе также подчеркивается, что в новый проект измененного Трудового кодекса не включено положение о борьбе с дискриминацией, которое защищало бы ЛГБТ-лиц на рабочем месте.

Ранее в Amnesty International заявили, что власти Украины "поощряют" агрессию против ЛГБТ-сообщества.

Корреспондент.net разбирался, как пытаются привить толерантность к сексуальным меньшинствам в Украине.

Источник: korrespondent.net