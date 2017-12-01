Лента RSS
Подписаться на ленту
12 января 2017, четверг, 23:44
-3°C
Завтра 0°C
-3°C
Завтра 0°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,08
12. 01. 2017

Human rights: Чиновники в Украине - гомофобы

Уровень гомофобии у чиновников в Украине остается достаточно высоким, заявила представитель международной правозащитной организации Human rights watch в Украине Татьяна Купе.

"Вызывает озабоченность тот факт, что уровень гомофобии, трансфобии у украинских чиновников остается достаточно высоким", - сказала она во время презентации Всемирного доклада Human rights watch за 2017 в Киеве.

В то же время в организации отметили, что с 2014 года украинское правительство ввело ряд прогрессивных процедур в поддержку лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров.

Тем не менее, сильные анти-ЛГБТ настроения и далее наблюдаются среди высокопоставленных чиновников и общественности.

В докладе также подчеркивается, что в новый проект измененного Трудового кодекса не включено положение о борьбе с дискриминацией, которое защищало бы ЛГБТ-лиц на рабочем месте.

Ранее в Amnesty International заявили, что власти Украины "поощряют" агрессию против ЛГБТ-сообщества.

Корреспондент.net разбирался, как пытаются привить толерантность к сексуальным меньшинствам в Украине.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Украина
Анекдот все анекдоты

Что касается вегетарианства. Слышали вы когда-нибудь, чтобы о недостатке умственных способностей говорили: тупой лев, глупая пантера, ну ты гепард! Нет? А про корову, овцу, барана? То-то и оно!

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

В Беларусь пришли морозы

Что в вас перевешивает:

  • Красота настоящей зимы 135 (56,5%)
  • Чувство холода 104 (43,5%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.