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12. 01. 2017

Ле Пен заметили в Трамп-Тауэр

Кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен заметили в Трамп-Тауэр, где находятся офисы избранного президента США Дональда Трампа, передает Reuters.

"Ле Пен заметили на встрече вместе с тремя неизвестными мужчинами в здании", - сказано в сообщении агентства.

Снимок с Ле Пен опубликовал нью-йоркский журналист Сэм Левин в Twitter.

При этом Ле Пен отказалась ответить на вопрос, встречалась ли она в Нью-Йорке с Трампом.

В то же время пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер сообщил агентству AP, что у избранного президент с Ле Пен не запланирована встреча.

Отметим, в прошлом месяце Ле Пен впервые попала в список популярных людей Франции. В Украину ей въезд запрещен. В МИД говорят, что Ле Пен повторяет кремлевскую пропаганду.

Источник: korrespondent.net

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