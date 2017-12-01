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12. 01. 2017

В ЕС рассмотрят присвоение роботам статуса "личности"

Европарламент вынесет на голосование подробный свод правил, по которым люди должны будут общаться с искусственным интеллектом и роботами, сообщает BBC.

Еврпарламентарии также решат, следует ли наделять будущих роботов статусом "электронной личности".

В направленном в Европарламент отчете прогнозируется, что через несколько десятилетий искусственный интеллект по своим возможностям превзойдет человеческий.

Если к этому не подготовиться, интеллектуальное превосходство машин может серьезно усложнить задачу контроля людей над своими собственными творениями.

Возможно, проблематичной станет даже способность людей оставаться хозяевами своей судьбы и гарантировать выживание вида.

Если депутаты Европарламента проголосуют за этот законопроект, он будет направлен парламентам стран-членов Европейского союза для дальнейшего обсуждения и поправок. Только после этого он может обрести силу закона ЕС.

Вместе с тем возникают вопросы о самой природе труда в будущем и о том, не будут ли страны-члены ЕС обязаны ввести минимальный безусловный доход из-за того, что роботы отнимут у людей многие рабочие места.

Ранее Корреспондент.net разбирался, как роботы заменяют человека.

Известный ученый Хоккинг предположил, что компьютеры возьмут верх над человечеством в течение 100 лет.

Источник: korrespondent.net

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