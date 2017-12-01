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12. 01. 2017

Киев: РФ ужесточила пересечение границы украинцам

В украинской Госпогранслужбе обвинили Россию в ужесточении режима пересечения границы для украинцев.

"Похоже, Россия вновь усилила режим пересечения границы для украинцев. Конечно, неофициально. В течение дня в пункте пропуска "Троеборное" РФ (напротив пункта пропуска "Бачевск"), российские пограничники не пропустили 81 гражданина Украины", - написал помощник руководителя Госпогранслужбы Олег Слободян в Facebook.

"По словам последних, основанием стало якобы отсутствие надлежащего денежного обеспечения. В то же время официальные отказы в пересечении границы российские пограничники выдали лишь 6 украинцам", - добавил он.

На днях на границе с Крымом ФСБ задержала украинца.

А в прошлом месяце на Волыни россиянин хотел прорваться через границу.

Источник: korrespondent.net

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