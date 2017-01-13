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13. 01. 2017

Аваков: Никакой финансовой полиции

 
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает, что нельзя допускать создание Финансовой полиции. Об этом он сообщил в Facebook.
 
"Никакой финансовой полиции допускать нельзя! Нужно делать современную Службу финансовых расследований, а не ремейк постсоветского ОБХСС", − написал Аваков.
 
 
Ранее сообщалось, что в ближайшие дни Министерство финансов внесет законопроект о создании финансовой полиции на рассмотрение Кабмина.
 
Напомним, с 1 января 2017 года налоговая милиция оказалась вне закона из-за технической ошибки.
 
Рада о ликвидации налоговой: Юридическая коллизия

Источник: korrespondent.net

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