Аваков: Никакой финансовой полиции

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает, что нельзя допускать создание Финансовой полиции. Об этом он сообщил в Facebook.

"Никакой финансовой полиции допускать нельзя! Нужно делать современную Службу финансовых расследований, а не ремейк постсоветского ОБХСС", − написал Аваков.

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни Министерство финансов внесет законопроект о создании финансовой полиции на рассмотрение Кабмина.

Напомним, с 1 января 2017 года налоговая милиция оказалась вне закона из-за технической ошибки.

Рада о ликвидации налоговой: Юридическая коллизия

Источник: korrespondent.net