В Дамаске произошел теракт, есть жертвы

В Дамаске прогремел мощный взрыв рядом со спорткомплексом в районе Кафрсус, передает РИА Новости.

По предварительным данным погибли шесть человек, многие тяжело ранены.

Сотрудник полиции на месте происшествия сообщил, что взрыв осуществил террорист смертник.

По его информации, при входе в спорткомплекс полицейские обратили внимание на мужчину. Вероятно, он пытался пройти к безопасному перекрестку с другой стороны от комплекса.

"Когда сотрудники подошли к подозреваемому, он побежал. Поняв, что бежать смысла нет, он взорвал заминированный пояс на себе у входа, где были люди", − отметил полицейский.

На месте происшествия, которое оцеплено, продолжают работать сотрудники правоохранительных органов и скорой помощи.

Как сообщал Корреспондент.net , в июле 2016 года в результате двух взрывов в Дамаске погибли 16 человек.