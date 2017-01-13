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13. 01. 2017

В Дамаске произошел теракт, есть жертвы

 
В Дамаске прогремел мощный взрыв рядом со спорткомплексом в районе Кафрсус, передает РИА Новости.
 
По предварительным данным погибли шесть человек, многие тяжело ранены.
 
Сотрудник полиции на месте происшествия сообщил, что взрыв осуществил террорист смертник. 
 
По его информации, при входе в спорткомплекс полицейские обратили внимание на мужчину. Вероятно, он пытался пройти к безопасному перекрестку с другой стороны от комплекса. 
 
"Когда сотрудники подошли к подозреваемому, он побежал. Поняв, что бежать смысла нет, он взорвал заминированный пояс на себе у входа, где были люди", − отметил полицейский.
 
На месте происшествия, которое оцеплено, продолжают работать сотрудники правоохранительных органов и скорой помощи.
 
Как сообщал Корреспондент.net, в июле 2016 года в результате двух взрывов в Дамаске погибли 16 человек.
 
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Источник: korrespondent.net

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