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13. 01. 2017

Будущий глава Пентагона выступает за оказание помощи Украине

Кандидат на пост главы Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что выступает за оказание помощи Украине в связи с нарушением ее суверенитета, однако не уточнил суть своих идей по противодействию российской угрозе, передает Интерфакс-Украина.

"Я выступаю за оказание помощи Украине для поддержки ее суверенитета", − говорится в письменных ответах на вопросы Мэттиса, распространенных в Сенате США 12 января.
 
Отмечается, что он не стал подробно отвечать на вопрос о том, какую именно стратегию предложит избранному президенту США Дональду Трампу касательно ситуации в Украине, сославшись на уровень конфиденциальности.
 
"Предпочел бы проинформировать об этом комитет в ходе закрытого заседания", − подчеркнул Мэттис.
 
Ранее будуший глава Пентагона назвал Россию самой большой угрозой для США.

Источник: korrespondent.net

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