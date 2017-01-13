Будущий глава Пентагона выступает за оказание помощи Украине

Кандидат на пост главы Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что выступает за оказание помощи Украине в связи с нарушением ее суверенитета, однако не уточнил суть своих идей по противодействию российской угрозе, передает Интерфакс-Украина. "Я выступаю за оказание помощи Украине для поддержки ее суверенитета", − говорится в письменных ответах на вопросы Мэттиса, распространенных в Сенате США 12 января.

Отмечается, что он не стал подробно отвечать на вопрос о том, какую именно стратегию предложит избранному президенту США Дональду Трампу касательно ситуации в Украине, сославшись на уровень конфиденциальности.

"Предпочел бы проинформировать об этом комитет в ходе закрытого заседания", − подчеркнул Мэттис.

Ранее будуший глава Пентагона назвал Россию самой большой угрозой для США.

Источник: korrespondent.net