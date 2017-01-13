Лента RSS
Подписаться на ленту
13 января 2017, пятница, 02:41
0°C
Завтра -1°C
0°C
Завтра -1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,08
13. 01. 2017

Обама вручил Байдену Президентскую медаль свободы

 
Президент США Барак Обама вручил вице-президенту Джо Байдену Президентскую медаль свободы − одну из двух высших гражданских наград США, передает РИА Новости.
 
Отметим, что награждение устроили в виде сюрприза во время церемонии проводов Байдена в Белом доме.
 
Обама произнес речь, в которой назвал Байдена наилучшим вице-президентом.
 
"Это самый лучший вице-президент, которого мы когда-либо видели", − подчеркнул он и сказал, что Байден "выносливый, верный, скромный работник, патриот, но прежде всего семьянин".
 
Уходящий президент также поблагодарил Байдена за то, что тот "разрешил ему поговорить с папой Римским Франциском" во время визита понтифика в Вашингтон.
 
Среди достоинств вице-президента Обама отметил дружбу с поп-певицей Леди Гага и рассказал, как Байден устраивал розыгрыши в президентском самолете, чтобы напугать работников Белого дома.
 
Вице-президент отметил, что не ожидал такой награды от своего начальника и поблагодарил Обаму за то, что тот поручал ему различные ответственные участки работы.
 
Ранее сообщалось, что 15 января Байден встретится с президентом Украины.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Мир
Анекдот все анекдоты

Что касается вегетарианства. Слышали вы когда-нибудь, чтобы о недостатке умственных способностей говорили: тупой лев, глупая пантера, ну ты гепард! Нет? А про корову, овцу, барана? То-то и оно!

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

В Беларусь пришли морозы

Что в вас перевешивает:

  • Красота настоящей зимы 135 (56,5%)
  • Чувство холода 104 (43,5%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.