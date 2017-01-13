Матиос: В Украине осужден 31 военный РФ

Главный военный прокурор Анатолий Матиос в эфире 5 канала сообщил, что за ведение агрессивной войны против Украины осужден 31 военнослужащий РФ.

"У нас есть приговоры судей по военнослужащим Российской Федерации. Все видели Александрова и Ерофеева − они приговорены к 12 и 14 годам и не обжаловали эти приговоры, так как их обменивали. О чем это говорит? Они признали свою войну, и то, что принимали участие в агрессивной войне относительно нашего государства на территории нашего государства − это неоспоримые доказательства. И таких фактов, я бы мог привести много", − подчеркнул Матиос.

По его словам 31 российский военный приговорен украинским судом за участие в войне на территории страны.

Ранее сообщалось, что будущий глава Пентагона выступает за оказание помощи Украине для противодействия российской угрозе.

Источник: korrespondent.net