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13. 01. 2017

Матиос: В Украине осужден 31 военный РФ

 
Главный военный прокурор Анатолий Матиос в эфире 5 канала сообщил, что за ведение агрессивной войны против Украины осужден 31 военнослужащий РФ.
 
"У нас есть приговоры судей по военнослужащим Российской Федерации. Все видели Александрова и Ерофеева − они приговорены к 12 и 14 годам и не обжаловали эти приговоры, так как их обменивали. О чем это говорит? Они признали свою войну, и то, что принимали участие в агрессивной войне относительно нашего государства на территории нашего государства − это неоспоримые доказательства. И таких фактов, я бы мог привести много", − подчеркнул Матиос.
 
По его словам 31 российский военный приговорен украинским судом за участие в войне на территории страны.
 
Ранее сообщалось, что будущий глава Пентагона выступает за оказание помощи Украине для противодействия российской угрозе.

Источник: korrespondent.net

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