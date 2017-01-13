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13. 01. 2017

Собака Обамы покусала гостью Белого дома − СМИ

 
Собака уходящего президента США Барака Обамы покусала девушку, которая пришла в гости в Белый дом, сообщает TMZ.
 
По данным портала, 18-летняя гостья хотела погладить и поцеловать собаку по кличке Санни, но животное укусило девушку в лицо.
 

Bad Sunny! Friend of Malia Obama left with a scar after being bitten in the face by First Family's dog https://t.co/16m7sCmkBA pic.twitter.com/WWtBm5cSkv

— Kingsman Solicitors (@KingsmanLaw) 12 января 2017 г.
 
Травма оказалась настолько серьезной, что семейный врач президента наложил швы на рану. 
У пострадавшей даже после выздоровления останется маленький шрам.
 
Напомним, у Обамы две португальские водяные собаки: четырехлетняя Санни и Бо, приобретенная после победы на выборах в 2008 году.
 
Как сообщал Корреспондент.net, собака премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по кличке Кайя покусала двух человек на мероприятии.
 
Собака Буша покусала журналиста

Источник: korrespondent.net

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