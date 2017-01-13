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13. 01. 2017

Среди жертв Ту-154 опознали Доктора Лизу

 
Тело Елизаветы Глинки, погибшей во время падения самолета Ту-154 возле Сочи, опознали. Об этом РИА Новости сообщил источник в окружении фонда "Справедливая помощь". 
 
"Ее опознали, похороны, предварительно, будут в понедельник", − рассказал  агентству собеседник.
 
Напомним, Глинка, известная как Доктор Лиза, была на борту российского Ту-154, который разбился в Черном море. 
 
Как сообщал Корреспондент.net, Ту-154 разбился возле Сочи 25 декабря. На его борту находилось 92 человека − все они погибли.
 
Эксперты исключили теракт на борту Ту-154

Источник: korrespondent.net

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