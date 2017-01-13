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13. 01. 2017

Байден подтвердил получение компромата на Трампа

 
Вице-президент США Джо Байден подтвердил, что он и президент Барак Обама получили информацию от разведки о необоснованных утверждениях, что РФ имеет компромат на избранного президента Дональда Трампа, передает CNN.
 
По данным телеканала, офис Байдена подтвердил слова вице-президента, что он и Обама были уведомлены об этих записях, но не требовали дополнительной информации по делу.
 
В офисе вице-президента также сказали, что Байден сообщил журналистам о том, что руководители разведки посчитали правильным уведомить Обаму, поскольку планировали доложить об этом Трампу.
 
По словам вице-президента, Обама после прочтения отчета спросил: "Какое это имеет отношение к чему-нибудь?" ("What does this have to do with anything?").
 
Таким образом, комментарии Байдена являются первым официальным подтверждением факта существования дополнительного отчета спецслужб.
 
Напомним, ранее телеканал CNN первым сообщил о двух страницах письменного доклада, которые указывали на наличие у российских спецслужб компрометирующих материалов на Трампа.
 
Избранный президент США назвал компромат на него ложью и "охотой на ведьм".
 
СМИ показали доклад о "компромате РФ" на Трампа

Источник: korrespondent.net

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