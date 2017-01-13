В Нидерландах используют изъятые у журналистов материалы по МН17

Суд в Нидерландах решил, что часть фотоматериалов, которые голландские журналисты сделали во время пребывания на Донбассе, могут быть использованы в интересах следствия, сообщил один из участников поездки Стефан Бек в Facebook.

"Судья решил, что конфискация материала оправдана. Мы с этим не согласны. Они хотят удалить часть фотографий, а с части снять копии", − написал Бек.

Ранее сообщалось, что Стефан Бек и Мишель Спеккерс были задержаны по прибытии в Нидерланды после изучения на Донбассе обстоятельств катастрофы малайзийского Boeing 777. Правоохранительные органы конфисковали у них все собранные материалы.

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Источник: korrespondent.net