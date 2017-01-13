Обама ужесточил миграционную политику в отношении Кубы

Администрация уходящего президента США Барака Обамы отменила политику, в рамках которой кубинцам, прибывшим в страну без визы, предоставляется вид на жительство, передает Reuters.

Обама отметил, что отношение к нелегальным мигрантам с Кубы будет таким же, как и к нелегалам из других стран. Власти кубинского государства, по его словам, согласились принимать обратно таких лиц, как они делают это сейчас с теми, кого "задерживают в море".

Изменения в американской миграционной политике уже вступили в силу.

До нововведения в США действовала политика, известная как "мокрая нога − сухая нога", в рамках которой любой кубинский мигрант, мог претендовать на проживание в стране.

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По информации агентства, американские фермеры и агропромышленные объединения попросили избранного президента США Дональда Трампа продолжить политический курс Обамы в отношении Кубы. В числе подписавших прошение оказались лоббистские ассоциации частных фермеров, производителей бобов, сои, кукурузы, риса, пшеницы, крупного рогатого скота и других сельхозкультур. Напомним, в конце 2014 года Обама и кубинский лидер Рауль Кастро объявили о начале нормализации отношений.

Источник: korrespondent.net