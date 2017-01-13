Налоговая милиция в Украине законна − Рада

Заместитель главы Государственной фискальной службы Сергей Билан опубликовал в Facebook письмо комитета Верховной рады по вопросам налоговой и таможенной политики, в котором говорится, что несмотря на "техническую ошибку" налоговая милиция действует на законных основаниях до того момента, пока не будет принят закон о "Финансовой полиции".

"В отношении "технической ошибки" и работы налоговой милиции. Получили ответ на письмо, с которым обратились в комитет Верховной рады по вопросам налоговой и таможенной политики. Разочарую тех комбинаторов, которые уже нафантазировали себе глобальные планы о неуплате налогов и ведении теневого бизнеса. Ми и далее продолжаем работать, защищая экономические интересы", − подчеркнул Билан.

Опубликованный документ является ответом комитета на обращение Государственной фискальной службы от 4 января о внесении изменений к Закону Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в части улучшения инвестиционного климата".

Письмо подписала глава комитета Нина Южанина, копия направлена в Минфин.

Напомним, с 1 января 2017 года налоговая милиция оказалась вне закона из-за технической ошибки.

Позже стало известно, что в ближайшие дни Министерство финансов внесет законопроект о создании финансовой полиции на рассмотрение Кабмина.

Аваков: Никакой финансовой полиции

Источник: korrespondent.net