В США проверят влияние ФБР на проигрыш Клинтон

Министерство юстиции США начало проверку фактов относительно расследования ФБР и прокуратуры по делу "писем Клинтон", а также могли ли эти действия повлиять на победу Хиллари Клинтон на президентских выборах, передает USA Today.

По информации издания, генеральный инспектор Министерства юстиции Майкл Горовиц 12 января объявил общий просмотр действий ФБР в рамках расследования в отношении электронной переписки бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон, получения нового взгляда на ряд событий, которые кандидат в президенты от демократов считает такими, что помогли помешать её победе в борьбе за Белый дом.

Он объяснил причину такого решения поступлением запросов от федеральных законодателей и представителей общественности.

Внутреннее расследование должно выяснить, соблюдали ли Минюст и ФБР "политику и процедуры", когда директор ФБР Джеймс Коми публично заявил в июле, что не будет рекомендовать возбуждение уголовного дела против Клинтон.

Горовиц также рассмотрит заявление Коми незадолго до выборов о том, что ФБР вернулось к расследованию дела писем Клинтон в связи с новыми обстоятельствами. Это расследование было прекращено за двое суток до дня голосования.

Напомним, именно этот эпизод Клинтон назвала основной причиной утраты лидерства в президентской гонке.

Источник: korrespondent.net