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13. 01. 2017

Госдеп: США всегда будут против санкций в отношении Израиля

 
Официальный представитель госдепартамента Марк Тонер заявил, что США всегда будут выступать против идеи санкций в отношении Израиля, передает РИА Новости.
 
"Как друг и союзник Израиля, мы всегда будем выступать против односторонних санкций в отношении него", − отметил Тонер на брифинге.
 
Он также подчеркнул, что США "не хотели бы видеть любые действия Совета Безопасности ООН, которые были бы попыткой навязать Израилю решение" ближневосточного кризиса.
 
Также Тонер указал, что уходящая администрация США выступает против переноса американского посольства в Иерусалим.
 
"Я думаю, госсекретарь Джон Керри, как и другие представители этой администрации, четко выражали свои взгляды по переносу посольства в Иерусалим и возможным осложнениям, к которым это может привести", − сказал он.
 
По его словам, "до окончания полномочий нынешней администрации наша политика будет заключаться в том, что перевод посольства в Иерусалим был бы ошибкой".
Американский конгресс еще в 1995 году принял закон о переносе в Иерусалим посольства США в Израиле. Однако из-за спорного статуса этого города тогдашний президент США Билл Клинтон решил воспользоваться своими полномочиями и отложить воплощение в жизнь данного решения.
 
Следующие американские президенты Джордж Буш-младший и Барак Обама также следовали данному примеру. В Иерусалиме расположено генеральное консульство США.

Напомним, в конце декабря 2016 года Совбез ООН принял резолюцию, запрещающую Израилю строить поселения на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим. США во время голосования воздержались и не воспользовались правом вето.

Позже Израиль обвинил администрацию Обамы в координации голосования по резолюции.

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Источник: korrespondent.net

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