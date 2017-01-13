Россия и Китай примут меры на размещение систем ПРО в Южной Корее

Китай и Россия договорились предпринять ответные меры на размещение американской системы противоракетной обороны (ПРО) в Южной Корее, передает R euters.

Подробности контрмер не известны, но в заявлении, распространенном после совещания двух стран сказано, что они "будут направлены на защиту интересов Китая и России, а также на сохранение стратегического баланса в регионе".

Ранее в Генштабе Вооруженных сил РФ заявили, что американская система ПРО представляет серьезную угрозу ядерному потенциалу России и Китая.

Кремль обвинил США в нарушении договора о ПРО

Напомним, будущий глава Пентагона Джеймс Мэттис назвал Россию и Китай самыми большими угрозами для США.

Источник: korrespondent.net