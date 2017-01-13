Лента RSS
Подписаться на ленту
13 января 2017, пятница, 07:14
-1°C
Завтра 0°C
-1°C
Завтра 0°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,08
13. 01. 2017

Россия и Китай примут меры на размещение систем ПРО в Южной Корее

 
Китай и Россия договорились предпринять ответные меры на размещение американской системы противоракетной обороны (ПРО) в Южной Корее, передает Reuters.
 
Подробности контрмер не известны, но в заявлении, распространенном после совещания двух стран сказано, что они "будут направлены на защиту интересов Китая и России, а также на сохранение стратегического баланса в регионе".
 
Ранее в Генштабе Вооруженных сил РФ заявили, что американская система ПРО представляет серьезную угрозу ядерному потенциалу России и Китая.
 
Кремль обвинил США в нарушении договора о ПРО
 
Напомним, будущий глава Пентагона Джеймс Мэттис назвал Россию и Китай самыми большими угрозами для США.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Мир
Анекдот все анекдоты

Что касается вегетарианства. Слышали вы когда-нибудь, чтобы о недостатке умственных способностей говорили: тупой лев, глупая пантера, ну ты гепард! Нет? А про корову, овцу, барана? То-то и оно!

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

В Беларусь пришли морозы

Что в вас перевешивает:

  • Красота настоящей зимы 135 (56,5%)
  • Чувство холода 104 (43,5%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.