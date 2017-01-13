ФБР не подтвердило "важные детали" из доклада о компромате на Трампа − СМИ

Сотрудники ФБР США не смогли подтвердить "важные детали" из доклада о том, что на избранного президента США Дональда Трампа собирали компромат "российские агенты", сообщает CNN.

Напомним, анонимный доклад на эту тему опубликовал ресурс BuzzFeed. По информации в СМИ, его автором стал бывший сотрудник британской разведки MI6 Кристофер Стил, которого в свою очередь наняла фирма из Вашингтона, собирающая информацию о Трампе и его связях с Россией. Эта фирма делилась собранной информацией с ФБР.

"ФБР расследует достоверность и правильность этих заявлений, которые основаны главным образом на информации из российских источников, но не подтвердило многих существенных деталей в докладе о господине Трампе", − сообщает телеканал cо ссылкой на неназванных чиновников.

Ранее сообщалось, что спецслужбы США информировали уходящего президента Барака Обаму и Трампа о том, что российские агенты обладают компроматом на миллиардера.

Источник: korrespondent.net