Сенат США разрешил Мэттису претендовать на пост главы Пентагона

Сенат США сделал для отставного генерала Джеймса Мэттиса, которого избранный президент Дональд Трамп выдвинул на пост министра обороны, единовременное исключение из закона о гражданском контроле в армии США.

Отметим, что 81 сенатор проголосовал за такое решение, 17 были против.

Исключение из закона, которое сделал сенат, также поддержал профильный комитет палаты представителей.

Там голоса разделились по партийному признаку. За то, чтобы сделать исключение для Мэттиса высказались 34 законодателя, против − 28. В числе сторонников генерала оказались республиканцы, среди противников − демократы.

Теперь голосование по этому вопросу должно состояться в палате в целом.

Закон позволяет бывшим военным занимать пост министра обороны не ранее, чем через семь лет после их увольнения из армии. Исключения из этой нормы возможны лишь по специальному решению Конгресса.

Мэттис уволился из Корпуса морской пехоты около четырех лет назад в звании генерала.

В случае назначения на пост министра обороны он станет первым кадровым военнослужащим во главе Пентагона более чем за полвека.

Ранее Мэттис назвал Россию самой большой угрозой для США.

Будущий глава Пентагона выступает за оказание помощи Украине

Источник: korrespondent.net