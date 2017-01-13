Итоги 12.01: Новый глава Одесчины, доллар по 29

Порошенко представил нового главу Одесчины

Президент Петр Порошенко во время рабочей поездки в Одесскую область представил нового главу области Максима Степанова, который победил в конкурсе на занятие вакантной должности.

Ранее Степанов занимал должность директора госпредприятия Полиграфкомбинат Украина.

Подробнее о новом главе Одесской области в сюжете Корреспондент.net .

Отметим, во время представления нового главы региона, когда президент говорил о выборах в объединенных территориальных общинах и резком увеличении их бюджетов, его попытался перебить местный чиновник.

"Опустите руку. Вам плохо? Вы потом когда будете президентом, то я вас приглашу и вы выступите вместо меня", – отреагировал Порошенко.

Позже президент объяснил перепалку. "Председатель райгосадминистрации, который поднимал руку в зале, подошел ко мне. Это касалось вопроса нарушения избирательного законодательства в одной территориальной громаде при проведении выборов. Я дал соответствующее поручение правоохранительным органам, установил сроки...", − отметил Порошенко. Французская компания начала поставлять газ в Украину В Укртрансгазе сообщили, что с 1 января французская энергетическая компания Engie начала поставки газа в Украину. Ежесуточно Engie поставляет около 0,4 миллиарда кубометров газа, а всего с 1 января уже передано 3,9 миллиона кубометров газа. Минэкономразвития и торговли информировал, что в конце 2016 года цена газа из Европы в среднем составляла 230 долларов за тысячу кубометров. Всего в 2016 году из Европы импортировали 11,1 миллиарда кубометров голубого топлива. В Украине запретили российский канал Дождь Национальный совет по телевидению и радиовещанию обязал украинских провайдеров в течение месяца прекратить ретрансляцию российского телеканала Дождь. Такое решение принято из-за непризнания каналом суверенитета и территориальной целостности Украины, а также трансляции российской рекламы. По словам члена Нацсовета Сергея Костинского, на протяжении 2016 года неоднократно фиксировались нарушения украинского законодательства со стороны телеканала Дождь. В частности, журналисты телеканала незаконно посещали аннексированный Крым с территории РФ. В ПАСЕ отказали в продлении полномочий России Глава ассамблеи Педро Аграмунт заявил, что полномочия делегации России в ПАСЕ на январской сессии не будут продлены. "Об этом можно говорить уже достаточно открыто: полномочия российской делегации в конце месяца не будут продлены", – отметил Аграмунт. Доллар в обменниках страны достиг 29 гривен Реальный наличный курс гривны в Украине 12 января продолжил падение по отношению к главным мировым валютам. С утра четверга курс доллара в банках, на наличном и черном рынке не превышал 28,6 грн, но уже к вечеру он взлетел до 29 грн. Также курс евро перешагнул отметку в 30 грн и в покупке, и в продаже. Напомним, несмотря на усилия Нацбанка, гривна падает с момента национализации Приватбанка 19 декабря. В МВФ назвали последнее условие для транша Директор департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс заявил, что для пересмотра программы, предваряющей выделение четвертого транша МВФ, Украине осталось активизировать реформу энергетического рынка. США ввели новые санкции против Сирии Минфин США ввел новые санкции против Сирии в связи с обнаруженными Организацией по запрещению химического оружия сведениями о применении сирийскими властями хлора в апреле 2014 года. Санкции подразумевают заморозку всех активов в США, которые принадлежат лицам и ведомствам из списка, а также запрет гражданам США на ведение совместной с ними деятельности. В Кабмине объяснили отсутствие финансовой помощи ЕС Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что единственным препятствием для получения Украиной второго транша финансовой помощи от Евросоюза является отмена моратория на экспорт леса. По ее словам, речь идет о 600 млн евро из 1,8 млрд евро, которые должны были быть предоставлены Украине в трех траншах. Отмечается, что Украина нарушила свои обязательства в рамках ВТО и в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС введением моратория на экспорт леса.

Источник: korrespondent.net