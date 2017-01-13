Сутки в АТО: ранены трое военных

За прошедшие сутки в результате обстрелов по позициям украинских военнослужащих в зоне проведения антитеррористической операции ранены трое бойцов. Об этом сообщает пресс-центр АТО утром в пятницу, 13 января.

Всего позиции украинских военных были обстреляны 78 раз. На мариупольском направлении противник открывал огонь в сторону украинских позиций из минометов в районе Водяного и Широкино. Павлополь, Гнутово, Красногоровку, Марьинку, Водяное и Широкино обстреливали из гранатометов и стрелкового оружия. БМП вела огонь по Талаковке. По Широкино и Талаковке также вел огонь снайпер.

На луганском направлении из 152-мм артиллерии обстреляна Калиново-Попасная и Новозвановка. Из 120 и 82 мм минометов боевики вели огонь по Золотому, Сентяновке, Новозвановке и Крымскому. Из гранатометов и стрелкового оружия – по Новозвановке и Новоалександровке.

На донецком направлении из 120 и 82 мм минометов - Луганское, Троицкое и Зайцево. Из гранатометов и стрелкового оружия обстреливали позиции ВСУ в районе Каменки, Луганского, Зайцево, Авдеевки и Троицкого. По Луганскому огонь вела БМП противника.

Напомним, за предыдущие сутки в зоне АТО погиб один военный, ранения получили четверо бойцов.

Источник: korrespondent.net