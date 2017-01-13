Экс-мэр Нью-Йорка стал советником Трампа по кибербезопасности

Избранный президент США Дональд Трамп назначил бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани на пост советника по кибербезопасности.

В заявлении переходной команды Трампа говорится, что избранный президент будет время от времени проводить встречи с представителями компаний, которые "столкнулись или сталкиваются с вызовами, схожими с теми, с которыми сегодня сталкивается правительство и государственные организации".

К числу таких вызовов команда Трампа отнесла хакерские атаки, кражу информации и личных данных, различные манипуляции и другие угрозы.

Бывший мэр Нью-Йорка возглавляет консалтинговую компанию Giuliani Partners, занимающуюся вопросами безопасности, а также руководит департаментом кибербезопасности в компании Greenberg Traurig. 72-летний Джулиани был советником Трампа во время избирательной кампании, а на посту советника по кибербезопасности должен будет организовать процесс обмена информацией с крупным бизнесом.

Трампа интересует то, как компании противодействуют киберугрозам, но он не ждет от встреч с бизнесменами каких-то совокупных рекомендаций или советов.

В заявлении команды Трампа киберпреступления названы одной из главных угроз национальной безопасности США и одним из самых быстро распространяющихся видов преступлений как в стране, так и во всем мире.

Ранее Трамп заявлял, что после вступления в должность сформирует специальную команду для противостояния хакерским атакам.

Источник: korrespondent.net