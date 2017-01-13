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13. 01. 2017

Главу Samsung почти сутки допрашивали из-за коррупционного скандала

В Южной Корее 22 часа допрашивали сына председателя корпорации Samsung Electronics, который уже несколько лет фактически исполняет обязанности главы компании Ли Чже Ена. Как сообщило агентство Ренхап, Ли Чже Ен был вызван на допрос в спецкомиссию, которая занимается расследованием дела о коррупционном скандале с участием президента страны, в качестве подозреваемого, однако следователи пока не приняли решения о его задержании.

Как сообщил источник, близкий к следствию, Ли Чже Ен заявил на допросе, что президент Пак Кын Хе заставляла его компанию давать средства организациям, связанным с Цой Сун Силь – подругой главы государства и главной фигуранткой разгоревшегося скандала, одним из результатов которого стало объявление импичмента президенту.

В то же время источник заявил, что Ли отверг значительную часть подозрений в адрес своей компании.

Следствие считает, что Samsung Electronics перевела на счета контролируемой Цой компании в Германии 22 миллиарда вон (около 18 миллионов долларов) якобы за предоставление консалтинговых услуг, в то время как на самом деле эти средства пошли на приобретение лошадей, экипировки и обучение дочери Цой верховой езде. Кроме того, корпорация выделила 20,4 миллиарда вон (около 17 миллионов долларов) двум неправительственным фондам, которые контролировала Цой.

В обмен на это Цой, пользуясь своими отношениями с главой государства, якобы оказала давление на пенсионный фонд с тем, чтобы он одобрил слияние Samsung и компании Cheil Industries Inc.

Напомним, в ноябре офисы Samsung обыскали из-за скандала вокруг президента Южной Кореи.

Источник: korrespondent.net

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