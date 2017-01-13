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13. 01. 2017

Переговоры по объединению Кипра завершились безрезультатно

Международная конференция по Кипру в Женеве завершилась без каких-либо конкретных результатов. Переговоры будут продолжены, когда эксперты, представляющие все стороны, встретятся 18 января. Об этом заявил представитель правительства Республики Кипр Никос Христодулидис поздно вечером в четверг, 12 января.

По словам Христодулидиса, после того как эксперты проработают некоторые темы, связанные с безопасностью, участники переговоров проведут новый раунд. Группа экспертов должна представить доклад о вооружении и численности войск, дислоцированных на Кипре - как греческих, так и турецких, заявил в тот же день глава МИД Греции Никос Котзиас.

Как уточнил Котзиас, переговоры при посредничестве ООН с участием президента Кипра Никоса Анастасиадиса, лидера непризнанной Турецкой республики Северного Кипра Мустафы Акинчи, а также глав МИД держав-гарантов - Великобритании, Греции и Турции, могут продолжиться 23 января.

Одним из главных вопросов преодоления конфликта, тянущегося с 1974 года, является система держав-гарантов. Греческая сторона считает эту систему анахронизмом и предлагает заменить ее договором о дружбе и сотрудничестве между Кипром, Грецией и Турцией. Анкара настаивает на сохранении системы и продолжении дислоцирования турецкого военного контингента на острове.

Напомним, предыдущие переговоры по объединению Кипра, прошедшие 22 ноября, полностью провалились.

Источник: korrespondent.net

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