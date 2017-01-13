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13. 01. 2017

Венгерская журналистка получила условный срок за нападение на мигранта

Оператор из Венгрии Петра Ласло, получившая скандальную известность после того, как поставила подножку мигрантам во время съемок, приговорена к трем годам условно за нарушение общественного порядка. Ласло намерена обжаловать решение суда.

В сентябре 2015 года сотрудница телеканала N1TV снимала мигрантов у границе Сербии и Венгрии. Когда группа беженцев стала прорываться через полицейский кордон, Ласло пнула ногой двух человек, включая девочку-подростка, а также поставила подножку мужчине с ребенком на руках.

Ее поведение попало в объективы камер других журналистов, и вскоре Ласло уволили с работы.

Адвокат Ласло заявил в суде, что та действовала в рамках самообороны. "Я повернулась и увидела несколько сотен людей, несущихся на меня. Это было очень страшно", - сказала сама Ласло, которая расплакалась в суде.

Девушка пожаловалась на то, что стала объектом травли и получала в свой адрес угрозы.

Судья Иллес Нанаси отклонил доводы защиты и постановил, что поведение оператора "идет вразрез с общественными нормами".

Напомним, в декабре венгерские власти на три недели раньше заявленного срока закрыли лагерь для нелегальных мигрантов в городе Бичке, в 30 км к западу от Будапешта.

Источник: korrespondent.net

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