НАБУ не собирается закрывать "дело Мартыненко"

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) продолжают производство по фактам получения взятки при закупках, осуществленных НАЭК Энергоатом, фигурантом которого является бывший народный депутат Николай Мартыненко.

Как сообщает пресс-служба ведомства, опубликованное накануне заявление представителей экс-нардепа о том, что суд обязал НАБУ закрыть это производство, не соответствует действительности.

"11 января Соломенский районный суд Киева отказал стороне защиты Николая Мартыненко в закрытии указанного производства, в то же обязал Бюро лишь рассмотреть ходатайство представителя Мартыненко и в установленные законом сроки проинформировать о результатах", – говорится в сообщении НАБУ.

В ведомстве также напомнили, что уголовное производство по фактам получения неправомерной выгоды при закупках Энергоатомом НАБУ зарегистрировало в декабре 2015 года.

"В ходе расследования детективы установили факты причинения вреда интересам ГП НАЭК Энергоатом в размере более 6,4 млн евро в качестве переплаты за приобретенное оборудование у чешского акционерного общества Skoda JS", – утверждают в НАБУ.

Как сообщал Корреспондент.net, в четверг, 12 января, пресс-служба Николая Мартыненко заявила, что Соломенский райсуд Киева 11 января обязал НАБУ в течение 10 дней принять решение о закрытии уголовного производства относительно экс-нардепа.

Напомним, после обвинений в коррупции Мартыненко в конце 2015 года добровольно сложил депутатский мандат и отказался от иммунитета, чтобы, по его словам, не мешать расследованию.

После этого антикоррупционные органы Украины – НАБУ и САП – так и не вынесли Мартыненко подозрения в преступлении, хотя с момента его отказа от депутатского мандата прошло больше года.

Источник: korrespondent.net