В Хмельницком маршрутка столкнулась с ВАЗ, семеро пострадавших

В результате ДТП с участием маршрутки в Хмельницком пострадали семь человек. Об этом корреспонденту УНН сообщили в патрульной полиции города Хмельницкий.

Авария произошла на улице Каменецкой, отметили правоохранители. При этом дата и время ДТП не уточняется. По предварительным данным, столкнулись ВАЗ и микроавтобус-маршрутка №41.

"На место происшествия приехали семь карет "скорой". По информации патрульных, травмы различной степени тяжести получили 7 человек", – сообщает агентство.

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Источник: korrespondent.net