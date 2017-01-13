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13. 01. 2017

В Хмельницком маршрутка столкнулась с ВАЗ, семеро пострадавших

В результате ДТП с участием маршрутки в Хмельницком пострадали семь человек. Об этом корреспонденту УНН сообщили в патрульной полиции города Хмельницкий.

Авария произошла на улице Каменецкой, отметили правоохранители. При этом дата и время ДТП не уточняется. По предварительным данным, столкнулись ВАЗ и микроавтобус-маршрутка №41.

"На место происшествия приехали семь карет "скорой". По информации патрульных, травмы различной степени тяжести получили 7 человек", – сообщает агентство.

Cмотрите фотогалерею: В Хмельницком маршрутка столкнулась с ВАЗ, семеро пострадавших

Ранее в Кривом Роге в результате ДТП с участием микроавтобуса пострадали семь человек. 

Источник: korrespondent.net

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