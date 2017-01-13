В Австралии министра уволили из-за поездок за счет государства

Министр здравоохранения Австралии Сьюзан Ли подала в отставку на фоне обвинений в нецелевой трате государственных средств, сообщает телеканал АВС.

Выяснилось, что Ли совершила несколько служебных поездок, в ходе которых, как выяснилось, она занималась не государственными делами, а поисками недвижимости на курорте Голд-Кост в штате Квинсленд.

Премьер-министр Малколм Тернбулл в пятницу заявил, что принял отставку Ли. "Австралийцы вправе рассчитывать на то, что политики бережно тратят деньги налогоплательщиков и в любое время гарантируют, что их рабочие расходы эффективны, а государственные ресурс используются этично", - сказал глава австралийского правительства.

В своем заявлении об отставке Ли подчеркнула, что старалась дотошно следовать правилам и этическим нормам. Тем не менее она решила уйти, поскольку скандал ударил по правительству и вызвал раздражение в обществе. Также Ли заявляла, что не планировала заранее приобретение недвижимости на курорте, когда собиралась в поездку в мае 2015 года. В итоге она решила совершить сделку в инвестиционных целях на сумму 795 тысяч австралийских долларов (585 тысячдолларов США).

Подобные скандалы не раз случались в Австралии в последние годы. Поэтому премьер Австралии решил создать независимый орган, который должен наблюдать за расходами парламентариев.

Отметим, отставка главы Минздрава стала первой кадровой перестановкой в кабинете премьера, пришедшего к власти в сентябре 2015 года.

Источник: korrespondent.net