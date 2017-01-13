Появилось видео ракетного удара Израиля по Сирии

Военный аэропорт в окрестностях Дамаска подвергся ракетному обстрелу со стороны Израиля. Видео с инцидентом попало на видео.

Информации о жертвах и пострадавших нет, но агентство Reuters со ссылкой на сирийские СМИ сообщило, что в районе Эль-Мезза находилось большое число машин скорой помощи.

По данным агентства, сирийские военные заявили, что Израиль выпустил несколько ракет, которые упали рядом с военно-воздушной базой в районе Эль-Мезза в восьми километрах западнее Дамаска, вызвав пожар.

Командование сирийской армии уже предупредило Израиль о последствиях ракетного обстрела военного аэропорта.