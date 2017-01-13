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13. 01. 2017

Появилось видео ракетного удара Израиля по Сирии

 
Военный аэропорт в окрестностях Дамаска подвергся ракетному обстрелу со стороны Израиля. Видео с инцидентом попало на видео. 
 
Информации о жертвах и пострадавших нет, но агентство Reuters со ссылкой на сирийские СМИ сообщило, что в районе Эль-Мезза находилось большое число машин скорой помощи.
 
По данным агентства, сирийские военные заявили, что Израиль выпустил несколько ракет, которые упали рядом с военно-воздушной базой в районе Эль-Мезза в восьми километрах западнее Дамаска, вызвав пожар.
 
Командование сирийской армии уже предупредило Израиль о последствиях ракетного обстрела военного аэропорта.
 

VIDEO: Israeli strikes on Mezzeh airport in Damascuspic.twitter.com/RWC6jG62t8

— The Int'l Spectator (@spectatorindex) 13 января 2017 г.
 
Израиль нанес удар по военному аэродрому в Сирии

Источник: korrespondent.net

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