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13. 01. 2017

В Крыму развернули новое российское ПВО

 
Противовоздушная система С-400 в числе зенитного ракетного полка заступила на боевое дежурство в Крыму. Об этом сообщает Интерфаксу со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.
 
"Это поистине масштабная система заступает на боевое дежурство и на сотни километров перекрывает уже существующую систему противовоздушной обороны юга", - привела пресс-служба слова командующего четвертой армией ВВС и ПВО Виктора Севостьянова.
 
В ней добавили, что система ПВО С-400 Триумф поступила на вооружение гвардейского зенитного ракетного Севастопольско-Феодосийского полка в 2016 году.
 
ЗРС дальнего действия С-400 Триумф разработки и производства концерна ВКО Алмаз-Антей предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.
 
Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.
 
Напомним, ранее сообщалось, что Укроборонпром и польская компания WB Electronics S.A. будут сотрудничать в области создания новых систем ПВО.
 
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Источник: korrespondent.net

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