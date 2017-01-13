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13. 01. 2017

МОЗ провалил закупки бесплатных лекарств - медики

Минздрав полностью провалил закупки лекарств для больниц в 2016 году. Об этом заявил глава Федерации работодателей охраны здоровья Владимир Загородний в своем видео-обращении к правительству. 

Так эксперт прокомментировал недавний скандал между МОЗ и главой Института сердца Борисом Тодуровым, который в начале года обвинил министерство в срыве закупок кардио-препаратов. 

По данным Загороднего, закупки, которые планировались на протяжении 2016 года, начались только под новый 2017-й год. 

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Он напомнил, что Минздрав закупил в 2016 году только 10% от необходимых онкологических препаратов, хотя заявлял о 100%-м обеспечении. А для кардиологии показатель еще ниже. 

"Украинских кардиологов поставили в такие условия, что из десяти пациентов врач должен выбрать, кому оказывать реальную помощь", - заявил Загородний. 

По его мнению, траты пациентов на ранее бесплатные лекарства превышают суммы "откатов", с которыми борется власть. 

Загородний рассказал, что попытки добиться от правительства информации, на какие суммы и что закупалось, не увенчались успехом. Также неизвестен порядок цен и класс препаратов, закупки которых анонсировал МОЗ через междуранодную компанию Crown Agency.

Ранее в Минздраве говорили о том, что закупки лекарств для онкобольных в 2017 вырастут. 

Летом 2016 года министерство здравоохранения возглавила гражданка США Ульяна Супрун. 

Источник: korrespondent.net

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