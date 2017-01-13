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13. 01. 2017

За сутки на дорогах Украины из-за непогоды погибли шесть человек

За минувшие сутки на дорогах Украины в результате осложнения погодных условий и повышенной аварийной ситуации погибли шесть человек. Об этом сообщает департамент коммуникации Национальной полиции Украины в пятницу, 13 января.

Травмы из-за непогоды на автодорогах получили 66 человек, добавили в ведомстве.

Критической по уровню аварийности остается ситуация в Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Хмельницкой, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Луганской областях. Еще в девяти областях уровень аварийности остается высоким.

В Одесской области на автодорогах Р-55 и Р-71 ограничено движение автотранспорта.

 
 

Ранее синоптики заявляли, что самый сложный погодный период в Украине уже прошел.

Источник: korrespondent.net

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