СБУ обнаружила в "серой зоне" ранец российского десантника

Оперативники Службы безопасности Украины обнаружили на Донбассе обгоревший ранец десантника, изготовленный в России, что может стать очередным доказательством присутствия российских военных на украинской территории. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Во время зачистки "серой зоны" в районе населенного пункта Славное Марьинского района Донецкой области оперативники СБУ задокументировали факт, который очередной раз подтверждает присутствие военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины. …Правоохранители обнаружили на местности часть обгоревшего ранца десантника (с маркировкой ЗАО БШГК (Богородский швейно-галантерейный комбинат – ред.) г. Богородск РД-54 ТО 90-04-03-93 арт. 3451-ПУ-БШ 04 08)", – говорится в сообщении на странице СБУ в Facebook.

Как отметили в спецслужбе, этот ранец – "элемент боевого снаряжения военнослужащих ВС РФ, о чем указывает клеймо фабрики-производителя и цветовая гамма, которая используется в российской армии".

Кроме того, сотрудники СБУ обнаружили короб с лентами и патронами калибра 7,62 мм общим количеством 200 единиц, две гранаты (Ф-1, РГД-5), противопехотную мину МОН-50 и индивидуальный перевязочный пакет.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее СБУ обнаружила тайник с десятками снарядов в Донецкой области. Тайник был обустроен в селе Заря Никольского района в подсобном помещении заброшенного дома.

Источник: korrespondent.net