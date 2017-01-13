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13. 01. 2017

ДТП в Черновицкой области: четыре жертвы

В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Черновицкой области погибли четыре человека, еще четверо получили ранения. Авария произошла накануне поздно вечером, сообщает пресс-служба ГСЧС в пятницу, 13 января.

Cмотрите фотогалерею: ДТП в Черновицкой области: четыре жертвы

На объездной дороге вблизи с. Чагор Глыбоцкого района водитель автомобиля Mercedes Benz, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter.

В результате ДТП водитель и три пассажира легкового автомобиля погибли на месте происшествия. Водитель микроавтобуса и три его пассажиры с травмами различной степени тяжести госпитализировали в больницу Черновцов.

Напомним, за минувшие сутки на автодорогах Украины из-за непогоды погибли шесть, травмировались 66 человек.

Источник: korrespondent.net

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