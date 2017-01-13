РФ нарушила 403 соглашения в Крыму - замминистра

При оккупации Крыма Россия нарушила более 400 двусторонних договоров. Об этом заявила заместитель министра информполитики Эмине Джапарова во время брифинга, передает РБК-Украина.

"Оккупируя Крым, РФ нарушила все мыслимые и немыслимые нормы и международного права, в первую очередь, и, по нашим подсчетам, 403 двусторонних и международных договоров", - заявила Джапарова.

По ее словам, после оккупации полуострова действия РФ были направлены прежде всего на то, чтобы заставить активных граждан выехать с его территории или молчать.

Напомним, ранее Корреспондент сообщал, что в Крыму задержали активиста Украинского культурного центра, а затем - и его жену.

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Источник: korrespondent.net