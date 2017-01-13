Катастрофа Ту-154: родственники погибших конфликтуют с Минобороны

Издание Медуза сообщает об обращении к ним вдовы одного из артистов ансамбля им. Александрова, погибшего в катастрофе Ту-154. Она утверждает, что у родственников возник конфликт с Минобороны РФ, которое выступает против проведения полноценной панихиды.

По словам родственников погибших и друзей их семей, дата похорон жертв авиакатастрофы до сих пор окончательно не назначена. В среду, 11 января, родственников оповестили о том, что похороны пройдут 14 января; а уже в четверг, 12 января, по словам вдовы солиста ансамбля Ивана Столяра Надежды, ей сообщили, что они состоятся 16 или 17 января. Все расходы, связанные с погребением, взяло на себя министерство обороны.

Сами родственники рассчитывали на более торжественную и публичную церемонию: они хотели отпеть погибших, и даже получили предварительное согласие от патриарха, но он якобы ждет "команды".

"Кто дал министерству обороны право распоряжаться отпеванием? Они сейчас не солдаты, не артисты, они наши погибшие родственники, - возмущается Столяр. - За то, что министерство взяло на себя ответственность за похороны и расходы на них, - спасибо. Но желание родственников достойно проводить покойных не под их властью".

"Они заслуживают отпевания в центральном соборе Москвы, считает Юрий Михайлюк, друг семьи погибшего участника ансамбля Дмитрия Литвякова. - Весь мир их знал, а теперь собираются похоронить тихо, с заупокойной службой на улице в мороз. Это неправильно".

По словам друзей и родственников погибших, единственная альтернатива похоронам погибших - забрать гроб и самостоятельно похоронить его, не участвуя в общей церемонии. Это могут сделать те, кто хочет похоронить родственника в другом городе. Так, родственники Дмитрия Литвякова, как рассказывает друг семьи Михайлюк, собираются хоронить его в родных Клинцах Брянской области.

Напомним, Ту-154Б-2, разбился 25 декабря 2016 года сразу после вылета с сочинского аэродрома Адлер. На борту находились 92 человека.

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Источник: korrespondent.net