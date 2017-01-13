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13. 01. 2017

Перестрелка в Княжичах. Полиция завершила служебное расследование

Национальная полиция Украины завершила служебную проверку по делу о перестрелке в Княжичах Киевской области. Об этом сообщил заместитель начальника Нацполиции Александр Вакуленко на брифинге в пятницу, 13 января.

В результате перестрелки в Княжичах утром 4 декабря 2016 года погибли пять правоохранителей.

"Что касается Княжичей. Расследование проводит Генеральная прокуратура. В свою очередь в Национальной полиции на сегодняшний день завершено служебное расследование", – сказал он.

При этом он добавил, что к понедельнику, 16 января, будет подписан дисциплинарный приказ с результатами служебного расследования. Также будут приняты меры дисциплинарного реагирования в отношении виновных сотрудников.

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Ранее сообщалось, что следствие отрабатывает версию ложного ограбления дома в селе Княжичи Киевской области.

Источник: korrespondent.net

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