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13. 01. 2017

Российского министра пригласят в Германию в обход санкций – СМИ

Власти Германии собираются пригласить на встречу министров сельского хозяйства стран G-20 аграрного министра РФ Александра Ткачева, которому запрещен въезд на территорию стран ЕС в связи с санкциями. Об этом пишет издание Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

По сообщению немецкого СМИ, добиться приезда Александра Ткачева в правительстве ФРГ намерены путем дипломатической уловки.

"Чтобы Ткачев получил разрешение на въезд в Германию, правительство страны повысило уровень встречи министров сельского хозяйства стран G20, придав ей статус заседания членов ОБСЕ. В таком случае, под санкциями участникам встреч на министерском уровне и выше в рамках ОБСЕ Совет Европы предоставляет ограниченное разрешение на въезд", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что МИД Германии утвердил участие Ткачева в круглых столах, а в случае необходимости – двухсторонний договор с его немецким коллегой без пресс-релиза.

Как сообщал Корреспондент.net, в январе прошлого года Германия отказала Ткачеву во въезде в страну. Тогда он намеревался возглавить российскую делегацию на сельскохозяйственной выставке "Зеленая неделя" в Берлине.

Но в мае 2016 года Александр Ткачев ездил во Францию. Во французском МИДе подтвердили выдачу визы российскому министру.

"Это разрешено, когда чиновники ездят на совещания международных организаций, таких как ООН или других", – сказал тогда пресс-секретарь МИД Франции.

Источник: korrespondent.net

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