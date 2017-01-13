В Украину после выходных вернутся холода

В ближайшие сутки на большей части Украины ожидаются осадки и повышение температуры, но в большинстве областей будет ветрено. Об этом сообщает Укргидрометцентр в пятницу, 13 января.

В субботу ночью в западных, большинстве северных и Винницкой областях, днем в Украине, кроме востока и юго-востока, будет мокрый снег, местами с дождем. Также кое-где ожидается гололед и налипание мокрого снега, на Закарпатье ночью сильные осадки. На дорогах гололедица, ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, кроме западных областей, где его порывы достигнут 15-20 м/с.

Температура ночью будет от 1°С тепла до 5°С мороза, в восточных, Днепропетровской, Запорожской областях – 5…10°С мороза. Днем в субботу ожидается от 2°С мороза до 3°С тепла, на крайнем юге – 2…7°С тепла.

В Киеве ночью в субботу прогнозируется небольшой мокрый снег, днем умеренный мокрый снег с дождем, слабый гололед и налипание мокрого снега. Ветер будет южный, 7-12 м/с, иногда возможны порывы 15-20 м/с. Температура ночью составит 0…2°С мороза, днем будет 1…3°С тепла.

В воскресенье, 15 января, на Левобережье и в южных областях Украины ожидается мокрый снег, местами с дождем, кое-где гололед и налипание мокрого снега. На остальной территории страны будет без осадков, но на дорогах гололедица. Ветер ожидается западный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с, ночью в восточной части страны возможны порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха в течение суток будет колебаться от 4°С мороза до 1°С тепла. Ночью на западе ожидается 5…10°С мороза, в Карпатах – до 15°С мороза, днем в южной части будет 1…5°С тепла.

В Киеве в воскресенье будет без осадков, но на дорогах гололедица. Ветер ожидается западный, 5-10 м/с. Температура ночью и днем прогнозируется на уровне 0…2°С мороза.

Ранее синоптики заявляли, что самый сложный погодный период в Украине уже прошел.

Источник: korrespondent.net