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13. 01. 2017

Ядовитый "Боярышник" нашли в магазинах Украины

 
Смертельный Боярышник, жертвами которого стали почти 80 человек, продается в Херсонской области. Об этом сообщают в соцсетях местные жители. Спиртосодержащий лосьон найден в сети магазинов в Новой Каховке.
 
По сообщению издания LB, и.о. заместителя главы Госпродпотребслужбы Лилия Стиренко заявила, что ведомство пока ждет комментариев профильных специалистов. Служба может провести внеплановую проверку только по согласованию с Минэкономразвития, поэтому пока что про Боярышник проинформировали руководство Херсонской облгосадминистрации, у которой есть возможность оперативно отреагировать.
 
Напомним, в декабре в Иркутске (Россия) произошло массовое отравление суррогатным алкоголем. Отравление вызвал метиловый спирт, который содержался в концентрате. От отравлений умерли 78 человек, пострадали еще 123.
 
В Петербурге три человека насмерть отравились стеклоочистителем Дед Мороз

Источник: korrespondent.net

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