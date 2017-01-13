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13. 01. 2017

Ураган во Франции: 50 человек пострадали

 
На севере и северо-востоке Франции из-за ураганного ветра почти 237 тысяч жилых домов оказались обесточенными. Об этом сообщает Le Figaro.
 
Глава МВД Франции Бруно Ле Ру заявил, что в результате непогоды около 50 человек получили незначительные телесные повреждения. Погибших нет.
 
Зимняя буря сегодня ночью нанесла материальный ущерб в отдельных регионах страны. Порывы ветра достигали 146 г/г. Было эвакуировано более тысячи человек.
 
В Пикардии без света остались 70 тысяч домов, в Нормандии - 65 тысяч.
 
Из-за непогоды в некоторых районах пришлось приостановить движение поездов, а в аэропорту Бове были отменены все рейсы. Несколько школ также отменили занятия.
 
 
В Польше из-за урагана почти 100 тысяч домов остались без света
 
 

Источник: korrespondent.net

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