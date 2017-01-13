МИД Польши: Не будет "новой Ялты"

Администрация избранного президента США Дональда Трампа не пойдет на новые глобальные договоренности с Россией за счет стран Восточной Европы. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский.
"В Нью-Йорке я разговаривал с американскими политиками. Я говорил более часа беседовал с Генри Киссинджером, который будет советником президента Трампа и абсолютно нет таких договоренностей – о "новой Ялте", – сказал Ващиковский в эфире радио RMF.FM.
По его мнению, после победы на выборах Дональд Трамп "ведет себя рационально" и "предостерегает насчет России".
"Американцы думают рационально, их взгляд на мир и на соперничество с Россией похож на наш", – отметил Ващиковский и добавил, что "никого не стоит критиковать за то, что он хочет улучшить отношения с Россией".
"Мы соседи России и тоже хотели бы улучшить отношения с ней. Поэтому передаем американцам сообщение: нам это нравится, но не за наш счет", – резюмировал польский министр.
Напомним, Ялтинская конференция 1945 года определила международный порядок и границы стран в Европе после Второй мировой войны.
Как сообщал Корреспондент.net, кандидат на пост главы Пентагона Джеймс Мэттис назвал Россию самой большой угрозой для США. Также генерал заявил, что выступает за оказание помощи Украине в связи с нарушением ее суверенитета.
Источник: korrespondent.net
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