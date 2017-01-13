Гройсман пригрозил работодателям за серые зарплаты

Премьер-министр Владимир Гройсман пригрозил наказывать работодателей, которые не выполняют вступивший в силу с 1 января закона о повышении минимальной зарплаты до 3,2 тысячи гривен.

Недавно власти заявили, что создадут группы контроля по выплате минималок. Они будут реагировать на жалобы граждан касательно невыполнения решения правительства о повышении минимального уровня зарплаты.

"Честному бизнесу, который платит "белую" зарплату, бояться нечего. Конечно, тех, кто хочет уйти в тень, кто не хочет платить людям заработную плату, отдать им должное хотя бы на минимальном уровне 3200 грн, будем наказывать. У нас нет другого варианта", - цитирует Гройсмана его пресс-служба.

"Те, кто пренебрегает правами людей, будут наказаны. Тех, кто платит заработную плату, делает это честно, будем всегда поддерживать и делать все необходимое для того, чтобы создавать для них нормальный климат для развития", - сказал он.

Также Гройсман заявил, что проверки выплат минималок не должны превращаться в инструмент давления на бизнес, и чиновники, превышающие свои полномочия в этом вопросе, будут уволены.

Ранее президент Петр Порошенко подписал закон, который предусматривает штраф за выплату зарплат "в конверте" в размере 100 минимальных заработных плат (с 1 января 2017 года это 320 тысяч гривен).

Источник: korrespondent.net