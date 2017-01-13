В Стамбуле обрушилось здание, есть погибшие

В результате обрушения здания в европейской части Стамбула один человек погиб и пятеро пострадали. Об этом сообщает телеканал NTV.

Отмечается, что здание пустовало, а пострадали случайные прохожие, которых задело падающими кусками бетона и арматуры.

Также в Сети появился момент крушения дома:

Напомним, ранее сообщалось, что в начале января в Чернигове рухнул дом, под завалами погибла женщина.

В центре Львова обвалилась часть гостиницы

Источник: korrespondent.net