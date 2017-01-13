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13. 01. 2017

В Стамбуле обрушилось здание, есть погибшие

 
В результате обрушения здания в европейской части Стамбула один человек погиб и пятеро пострадали. Об этом сообщает телеканал NTV.
 
Отмечается, что здание пустовало, а пострадали случайные прохожие, которых задело падающими кусками бетона и арматуры.
 
 
Также в Сети появился момент крушения дома:
 
 
Напомним, ранее сообщалось, что в начале января в Чернигове рухнул дом, под завалами погибла женщина.
 
В центре Львова обвалилась часть гостиницы

Источник: korrespondent.net

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