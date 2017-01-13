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13. 01. 2017

Море в Болгарии замерзло впервые за 60 лет

В Болгарии наблюдается аномально холодная погода. Из-за морозов впервые за 60 лет замерзли поверхность Бургасского залива Черного моря и некоторые участки реки Дунай, сообщают местные СМИ.

Лед сковал почти все побережье Черного моря у города Бургас, ряд судов оказались заблокированными, некоторые из них, по сообщениям местных СМИ, полностью покрыты льдом.

За последние 100 лет море в этом районе замерзало трижды: в 1929, 1942 и 1954 годах.

Также лед покрыл до 90% болгарского участка реки Дунай. Если морозы усилятся, то река замерзнет полностью.

Как сообщал Корреспондент.net, во Франции непогода оставила без света более 230 тысяч домов. Электричества нет в Пикардии, Нормандии, Нор-па-де-Кале, Шампань-Арденнах, Лотарингии и Центральном регионе Франции.

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Источник: korrespondent.net

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