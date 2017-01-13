Тела трех морпехов передали украинской стороне

Представители ДНР передали тела троих военнослужащих, погибших рядом с линией разграничения 8 января 2017 года. Об этом сообщает Громадське со ссылкой на координатора проекта Вооруженных сил Украины Эвакуация – 200 Михаила Котелевского.

Тела были переданы сегодня из морга Донецка.

"Сейчас мы везем в бюро судебно-медицинской экспертизы в Днепр три тела. Там их должны узнать сослуживцы. Все трое получили минно-взрывные травмы, несовместимые с жизнью. Хотя у погибших при себе документы – паспорта и военные билеты, мы пока не говорим, кто это, пока не произойдет опознание", – сообщил Котляревский.

В ДНР тажке подтвердили передачу тел украинских бойцов. По сообщениям СМИ сепаратистов, военные подорвались на мине в 500 метрах от "республиканской линии обороны" в районе села Октябрь к югу от Донецка.

"Сегодня мы передаем тела тех самых украинских военнослужащих, о пропаже которых несколько дней назад заявила украинская сторона. Все трое были обнаружены неподалеку от наших позиций в районе села Октябрь", – сказано в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что 8 января пропали трое военных. Морпехи не вернулись в подразделение, а связь с ними отсутствовала. Позже в ДНР заявили о нахождении тел трех морпехов, а в Минообороны сообщили, что без экспертизы нельзя утверждать, что это они.

Источник: korrespondent.net