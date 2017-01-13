В России смягчили условия для отмены контрсанкций

Первый российский вице-премьер Игорь Шувалов допустил отмену ответных санкций Россией 31 декабря в случае потепления в отношениях с Западом. Об этом он заявил на Гайдаровском форуме.

"Пришло время понимать, что санкции скоро прекратят свое действие, или контрсанкции. Во всяком случае, в моей работе мне, и министру сельского хозяйства, и министру экономики, скорее всего, нужно исходить из того, что контрсанкции будут отменены", - сказал Шувалов.

По его словам, что российскому бизнесу следует исходить из того, что ограничения, которые способствуют импортозамещению, когда-то будут отменены.

"То, что появился определенный период времени, когда при недостатке продуктов от традиционных поставщиков наши поставщики смогли занять свою нишу при слабом рубле, при вот этих административных ограничениях, могли подняться, поднялись и дошли до полки, и даже минуя их - при помощи электронной доставки (а она будет только развиваться), вот в это время, наверное, [стоит] открывать рынок для того, чтобы приходили иностранные поставщики", - сказал Шувалов.

Сегодня в Еврокомиссии заявили, что санкции не влияют на экономику ЕС.

А ранее Россия пообещала ответ на санкции США.

Источник: korrespondent.net