Сепаратист Клинчаев откупился от СБУ квартирой - СМИ

Экс-депутат Луганского облсовета от Партии регионов Арсен Клинчаев подарил свою квартиру в Киеве семье следователя СБУ, который вел его дело. Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные Госреестра имущественных прав на недвижимость.

"Лилия Тертычная по договору дарения получила от Арсена Клинчаева двухкомнатную квартиру в Киеве площадью 44 кв м., которая находится на ул. Киквидзе 13, а. Подобные квартиры продаются по $50 тыс", - говорится в сообщении.

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По данным блогера Всеволода Филимоненко, Тертычная приходится родственницей следователю СБУ, который расследовал уголовное производство в отношении Клинчаева.

"4 августа 2016, то есть в день получения квартиры на ул. Киквидзе, Тертычная по договорам дарения стала обладательницей еще трех квартир в Киеве, которые вместе могут стоить $ 150 тыс", – резюмировал Филимоненко.

Напомним, 11 марта 2014 года СБУ арестовала Арсена Клинчаева, причастного к организации захвата Луганской облгосадминистрации.

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Источник: korrespondent.net