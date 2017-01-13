СМИ показали роскошные особняки семьи Турчинова

Журналисты опубликовали расследование, в котором фигурирует недвижимость, оформленная на родственников Турчинова.

Так, например, на тещу секретаря СНБО - Тамару Белибу - оформлено поместье в Белогородке - небольшом поселке под Киевом.

Более 1000 квадратных метров дома и почти полгектара земли вокруг записанные на только зарегистрированную фирму "Екостильком", конечной владелицей которой и значится теща политика.

По соседству расположен и персональный загородный дом с лесом вокруг, которым владеет 23-х летний внук и сын Александра Турчинова - Кирилл. Юный активист молодежного крыла отца партии Народный фронт получил дом и большую земельный участок вокруг в начале 2016-го в дар от другой бабушки - матери самого секретаря СНБО - Валентины.

Имения тещи и взрослого сына в декларации самого Александра Турчинова не указаны. Между тем, секретарь СНБО согласился объяснить откуда у его родственников такие состояния:

"До того как заняться политикой, я занимался системно наукой и занимался системно бизнесом. Я - доктор экономических наук, профессор и считаю себя неплохим специалистом в практической экономике. В частности, в вопросах финансового консалтинга. Было создано несколько предприятий, которыми я руководил, которые консультировали очень уважаемых людей. Более того, если взять за последние 3 - 5 лет декларации, то там задекларировано только на счетах в украинских банках средств значительно больше, чем я показал в сумме, как на депозитном счете, так и в наличных", - объяснил Турчинов.

А роскошный особняк тещи он объяснил ее деловыми качествами.

"Это уникальная женщина. Она очень гордится, что лет 20 работала на мощном ракетном предприятии - Южном машиностроительном заводе. Но когда пришла перестройка, пошла работать в практическую экономику, была директором предприятия, занималась торговлей металлом. Сама ездила на "разборки" с чеченцами, которые тогда входили в рынок. Реестры открыты все - то есть вы можете проверить не только любого чиновника, но и руководителя, его родственников и так далее", - добавляет секретарь СНБО.

Но, по уверениям нардепа Сергея Лещенко, который ранее занимался журналистскими расследованиями, бизнес-успехи Турчинова странным образом совпадают с периодами его же успехов в политике. Например, период после первой Оранжевой Революции.

Впрочем, последние три года после Революции Достоинства принесли родственникам Турчинова еще больше активов. Кроме роскошного имения в Белогородке, уже другая структура тещи стала владельцем 6000 квадратных метров столичной недвижимости на проспекте Королева. Сейчас здесь еще незаконченный ремонт. В будущем здание можно будет превратить, например, в большой офисный центр и сдавать в аренду.

Другая компания Белиба обладает сразу тремя объектами недвижимости, площадь каждого из которых превышает 200 квадратных метров, в самом центре Киева - на улице Коновальца. А самое большое помещение - более чем 600 квадратов тесть Александра Турчинова устроил под ресторан вместе с бизнесменом Игорем Тынным. Последний говорит, от влиятельного политика поддержки не получал: "Я искал место, где могу сделать ресторан, там где работаю и жил последние 40 лет. Я смотрел и брокеры искали везде. Так нашли владельцев помещения. Предложили у них выкупить - по цене не договорились, предложили аренду - долго что-то обсуждали", - говорит Тынный. Сам Александр Турчинов добавил, что критики власти не замечают того позитива, о котором и мечтать нельзя было при правлении режима Януковича. "Многие критикуют власть, много недостатков, много есть грязных пятен, но давайте говорить объективно - все же и сделано достаточно много, начиная с того же е-декларирования. Нет аналогов ни в Европе, ни в США". Напомним, ранее сообщалось, что в сентябре секретарь СНБО Александр Турчинов получил зарплату почти в двойном размере, чем в предыдущий месяц. Гройсман рассказал, как заработал свои миллионы

Источник: korrespondent.net